San Salvo nella rete ComuniCiclabili

“L’impegno costante e gli sforzi di questa amministrazione comunale nel realizzare per la città di San Salvo il progetto di mobilità sostenibile stanno dando i primi frutti, che andranno a beneficio di tutta la comunità. Abbiamo lavorato con impegno e dedizione, siamo stati caparbi nel ritenere che il benessere dei concittadini e lo sviluppo economico in chiave turistica passi anche attraverso le piste ciclabili. Ora non resta che raccogliere i risultati”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che ha ricevuto in questi giorni la comunicazione ufficiale che il Comune di San Salvo è entrato a far parte delle rete ComuniCiclabili della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab onlus).

La cerimonia ufficiale con la consegna dell’attestato e dei bike smile assegnati (che indicano il grado di ciclabilità ottenuto) ci sarà martedì prossimo 12 novembre nel corso della cerimonia che si svolgerà a Torino nella Centrale Nuvola Lavazza.

L’adesione alla Fiab onlus prevede anche un percorso di formazione permanente (Scuola dei comuni ciclabili) al fine di diffondere le migliori pratiche e stimolare il costante miglioramento dei comuni sul fronte della mobilità con la bicicletta, della vivibilità e della competitività dei territori.

“In questi anni il sindaco Magnacca, la giunta e l’amministrazione comunale – ribadisce Giancarlo Lippis, assessore all’Ambiente – abbiamo lavorato per completare la pista ciclabile alla marina nell’ambito del progetto Bike to coast, completando per primi in Abruzzo il tracciato divenendo la porta d’ingresso più a sud della pista ciclabile più lunga d’Europa. Poi lo scorso anno è stata realizzata la pista ciclabile che collega la marina alla città fino alla rotonda degli Alpini. Questi sono i risultati della programmazione e dell’intuizione avuta in chiave ambientale e in materia di mobilità sostenibile”.

“Gli amanti della bicicletta e quanti prediligono passeggiare a piedi dimostrano in concreto la validità delle scelte fatte dal Comune di San Salvo utilizzando la pista ciclabile con la sua indubbia valenza anche di buon veicolo promozionale e turistico” ha infine aggiunto l’assessore al Turismo Tonino Marcello.

L’appuntamento della prossima settima a Torinonell’ambito dell’adesione alla rete ComuniCiclabili, sarà ospitato all'interno di Urban Promo Progetti per il Paese organizzato da Inu (Istituto Nazionale di Urbanistica), con momenti formativi come il workshop delle Reti per la mobilità sostenibile.