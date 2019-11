Chiusura degli uffici demografici giovedì 7 e venerdì 8 novembre

"Il Comune di San Salvo sempre più moderno e adeguato alle trasformazioni dei servizi offerti ai cittadini nell'ambito della pubblica amministrazione. Gli uffici dei Servizi demografici del Comune di San Salvo sono infatti entrati a far parte della ANPR, la banca nazionale dove confluiscono tutti i dati dei comuni italiani", a comunicarlo l'assessore all'Anagrafe Fabio Raspa.

Pertanto per attivare il servizio e consentire le operazioni di subentro in ANPR (la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente le anagrafi di tutti i comuni italiani), gli uffici dei Servizi Demografici (Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale) saranno chiusi al pubblico per le intere giornate:

* Giovedì 7 NOVEMBRE 2019

* Venerdì 8 NOVEMBRE 2019

Nelle suddette giornate i dipendenti saranno impegnati nelle operazioni tecniche di passaggio al nuovo archivio nazionale.

Le attività al pubblico riprenderanno regolarmente nella giornata di lunedì 11 novembre 2019 rispettando i consueti orari di sportello.