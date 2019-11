Scomparso da giorni, rinvenuto il corpo di Elso Tornincasa dalle unità cinofile Abruzzo K9

E’ stato ritrovato ieri, mercoledì 6 novembre, il corpo senza vita di Elso Tornincasa, il 61enne di Montenero Val Cocchiara scomparso lo scorso 1 novembre da Isernia. Il cadavere è stato rinvenuto nel parcheggio dei pullman, nei pressi dell’ospedale Veneziale, luogo dal quale aveva fatto perdere le proprie tracce.

Alcuni testimoni avevano affermato nei giorni scorsi di averlo visto il giorno successivo alla sua scomparsa a Castel di Sangro, da lui molto frequentata. Motivo per cui le ricerche in questi giorni si sono concentrate in quella zona, con l’utilizzo dei cani molecolari Abruzzo K9 attivate dall’associazione Penelope Abruzzo e dai familiari dell’uomo.

Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche del decesso.