Truffe agli anziani: domani a San Salvo il primo incontro con i Carabinieri

Partiranno domani 8 novembre alle ore 17:00 al centro diurno anziani "E. Sparvieri" gli incontri organizzati dai carabinieri della compagnia di Vasto, in collaborazione con il Comune di San Salvo, per aiutare gli anziani a difendersi dalle truffe che vengono spesso perpetrate ai loro danni. Per questo l'Arma dei carabinieri ha pianificato a livello locale una serie di incontri con i cittadini, nelle principali sedi di aggregazione, finalizzati a sensibilizzarli nei confronti dell’odioso fenomeno, tanto diffuso quanto difficile da individuare nell’immediatezza. Il calendario proseguirà con l'incontro del 10 novembre, alle ore 19, all'auditorium Paolo VI e il 20 novembre, alle ore 16.30, alla Casa della cultura "Porta della Terra" e un altro incontro riguarderà anche il centro anziani "Labrozzi" di San Salvo Marina.

«Abbiamo stilato una serie di incontri per avviare un dialogo formativo con gli anziani», ha aggiunto il maggiore Amedeo Consales, «per spiegare le cautele da adottare attraverso la proiezione di filmati e la distribuzione di opuscoli e accorgimenti da adottare».