L'ACR compie 50 anni: festeggiamenti il 10 novembre a San Salvo Marina

L’Azione Cattolica per Ragazzi della diocesi di Chieti Vasto festeggerà il traguardo dei 50 anni domenica 10 Novembre 2019, a partire dalle ore 09:30 a San Salvo Marina, presso il palazzetto dello Sport in Via Magellano.

Di seguito il programma di massima della giornata:

09: 30 Arrivi e accoglienza

10:00 Preghiera iniziale

10:30 Attività suddivise per fasce di età 6/11 e 12/14

13:00 Pranzo al sacco

14:00 Festa di compleanno 50 desideri e 50 candeline

16:00 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo della Diocesi Chieti – Vasto Bruno Forte

17:00 Saluti e Partenze