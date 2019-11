"Luca c’è", beneficenza al reparto di pediatria oncologica della Casa Sollievo della Sofferenza

"È con estrema gioia ed amore che vi annunciamo la nostra seconda donazione al reparto di pediatria oncologica della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo". Lo afferma l'Associazione "Luca c'è" di Montenero di Bisaccia formata da un gruppo di ragazzi che, l'ultima settimana di giugno, organizza un festival dedicato alla musica, una passione che caratterizzava Luca D'Aulerio, proprietraio dell'impresa DL acoustic di service, audio, illuminazione e video per eventi, venuto tragicamente a mancare in un incidente stradale il 30 giugno 2017.

"Sabato 16 novembre saremo lì per essere accolti nel reparto da quei bimbi un po’ meno fortunati ma con una forza disarmante. Ancora una volta noi tutti dell’associazione abbiamo desiderato tutto questo e con tanta determinazione abbiamo rinnovato il grande gesto. Siamo orgogliosi e fieri e non vediamo l’ora arrivi sabato prossimo. È giusto far sapere a tutti, anche con un nostro piccolo gesto di riconoscimento nei confronti di tutte le persone che ci hanno aiutato nella riuscita della festa. Grazie davvero a tutti ed in particolar modo a te Luca per averci insegnato tutto questo".

L'associazione qualche giorno fa ha donato anche un proiettore a don Stefano e a tutta la comunità che servirà per le attività parrocciali.