Controlli dei Nas all’ospedale di Termoli, carenze di organico

Controlli a sorpresa dei Carabinieri del Nas di Campobasso nei tre ospedali pubblici del Molise dove sono state riscontrate carenze di organico tra medici, infermieri e operatori sanitari. La questione è al centro di una segnalazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione agli Organi Regionali e dell'ASReM per l'adozione di opportuni provvedimenti. I militari si sono recati nei presidi di Termoli, Campobasso e Isernia la scorsa notte con l'obiettivo di verificare eventuali casi di assenteismo, carenze di organico di personale medico e infermieristico ed eventuali presenze di persone non autorizzate. A conclusione degli accertamenti non sono state accertate anomalie particolari, ma solo carenze di personale rispetto ai parametri previsti dalla normativa regionale.