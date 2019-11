Grandinata del 10 luglio: Marsilio, “Premier Conte si occuperà della questione”

A seguito delle sollecitazioni del Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, in merito al mancato riconoscimento dello stato di emergenza per la violenta grandinata che aveva colpito alcune zone della regione, lo scorso mese di luglio, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, ha incontrato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte esprimendogli la protesta per il diniego verso qualsiasi forma di contributo. “Secondo quanto mi ha riferito il presidente Bonaccini – ha detto il presidente Marsilio – il premier Conte si è riservato di approfondire con il Dipartimento di Protezione Civile i termini della questione, riservandosi di riferire le conclusioni”.