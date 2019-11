Sicurezza stradale: Polstrada ritira 7 patenti dopo la festa del vino a Treglio

Controlli per la sicurezza da parte della Polstrada di Chieti e Lanciano, con oltre 100 test dell'etilometro. Tutto è iniziato in occasione della festa del vino novello a Treglio, dove gli uomini del Distaccamento Polizia Stradale di Lanciano sono intervenuti, con un apposito stand, al fine di effettuare attività educativa e di prevenzione. Nel contempo sono stati attuati, a Lanciano e zone limitrofe, massicci controlli anti alcol. Al termine del servizio sono state ritirate 7 patenti di guida ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova con l'etilomentro, tra questi ben 4 avevano un tasso alcolico superiore alle 0,80 g/l, con conseguente denuncia penale. In particolare intorno alle 3. 00 gli agenti di Lanciano hanno intimato l'alt ad un'autovettura che ha accelerato dandosi alla fuga. Scattato l'inseguimento, l'autovettura è stataa intercettata poco dopo. A bordo una 34enne che presentava un evidente stato di agitazione e confusione. Sottoposta all'etilometro è stato riscontrato un tasso alcolemico ben più del doppio rispetto al limite: 1,32 g/l. Per lei sospensione della patente per oltre un anno e denuncia penale alla Procura della Repubblica di Lanciano. Chiamato il padre, al fine di poter affidargli l'auto della figlia, lo stesso si è avvicinato agli uomini della Polstrada ringraziandoli: "Avete evitato il peggio. Grazie per quello che fate ogni giorno". Controlli serrati della Polizia Stradale continueranno anche nei prossimi giorni e soprattutto nei week end con l'obiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale.