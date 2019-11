Applausi per la prima di Zigulì al Centro Culturale “Aldo Moro”

Primo weekend per la stagione teatrale sansalvese di Creativita che ieri sera ha portato sul palco del teatro del Centro Culturale lo spettacolo Zigulì con un magnifico Francesco Colella. Un diaro intimo, scorretto, una esperienza estrema di paternità nel rapporto fra un padre e un figlio disabile.

Lo spettacolo nasce dal libro Zigulì di Massimiliano Verga che ha saputo raccontare con un linguaggio vivo e non di maniera. Una storia d'amore, disordinata, senza alcun galateo sentimentale. Trasmette la complessità dei sentimenti e degli stati d’animo che erano quasi impossibili da poter raccontare. “Con te è come camminare su un prato di margherite con la paura di schiacciarle” conclude Colella tra la dolcezza e l’amarezza di un padre che ha rinunciato a se stesso per amore di un figlio che non lo può guardare, che non gli può sorridere e che non gli può correre incontro.

Oggi si replica alle ore 18,00.