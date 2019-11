Giornata di testimonianze e di condivisione con i ragazzi della Papa Giovanni XXIII di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri, sabato 9 novembre 2019 alle ore 16:30 csi è riunito, come di consueto, il gruppo giovanissimi. I ragazzi hanno ascoltato le testimonianze dei giovani della comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto e con loro era presente Vincenzo De Rosa. Prima delle testimonianze i ragazzi hanno ascoltato la canzone "Quante volte" di Vasco Rossi. Subito dopo c'è stata la testimonianza di questi ragazzi proprio legata alla canzone. Inoltre erano presenti anche i ragazzi della comunità Alidoro di San Salvo accompagnati dalle educatrici Giuliana Trivilini e Sabrina Ialacci. Dopo il gruppo di ragazzi si sono recati a Vasto in comunità Papa Giovanni per condividere la cena con tutti. Prima della cena hanno intonato l'inno di ringraziamento al Signore con la canzone Allelluia.

La serata è stata allietata da DJ Lorenzo che è riuscito a far divertire il publico presente.

