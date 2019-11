A14, giovedì e venerdì altre chiusure per lavori

A causa di lavori di pavimentazione, la stazione di Val di Sangro, sulla A/14 Bologna- Taranto, resterà chiusa al transito dalle 23 di giovedì 14 novembre alle 6 di venerdì 15 novembre, per le auto provenienti da Ancona- Pescara. Autostrade per l'Italia consiglia, in alternativa, di uscire alla stazione di Ortona. Dalle 22 del 15 novembre alle 5 del 16 novembre sarà chiusa, invece, l'entrata verso Bari. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Vasto nord.