Come difendersi dalle truffe: i consigli dell'Arma

Ieri sera alle ore 19:00 presso il salone parrocchiale Paolo VI si e' svolto l'incontro di sensibilizzazione alle truffe degli anziani con il maggiore della compagnia di Vasto Amedeo Consales e il tenente Luca D'Ambrosio.La sala era piena di anziani ma soprattutto di giovani.Gli anziani sono soggetti a questi tipi di raggiri e di truffe che sono sempre più frequenti anche sui giovani il più delle volte.I consigli dell'arma dei Carabinieri sono:

Non aprire la porta agli sconosciuti e di chiamare subito ed immediatamente 112 e 113 per segnalare il sospetto di queste persone.

Si ringrazia don Beniamino Di Renzo per la sua ospitalita' per quanto riguarda questi eventi di sensibilizzazione agli anziani e soprattutto si ringrazia clamorosamente tutta l'arma dei Carabinieri per far sì che le persone davanti a questo tipo di fenomeno risponda sempre bene.Di seguiro riportiamo il link del video dell' dibattito.