Formaggi e latticini: le proposte di Sapori dei Sassi

I formaggi sono il fiore all’occhiello della tradizione gastronomica meridionale. Freschi o stagionati, nascono tutti dalla sapiente lavorazione dei mastri caseari, che da secoli si tramandano tecniche e rituali che rendono ogni prodotto un gioiello di gusto. Tutte le produzioni, naturalmente, seguono scrupolosamente i principi della stagionalità, con la passione di un’arte che ha fatto del tempo il suo punto di forza. È per questo che portare in tavola i formaggi del sud significa poter gustare prodotti unici e dal sapore inimitabile. E se in passato erano considerati prerogativa esclusiva dell’arte culinaria meridionale oggi, grazie alla continua ricerca dell’eccellenza, sono sempre più richiesti anche in ambito internazionale. L’attenzione alla qualità ha infatti contributo ad accrescere la popolarità di questo genere di produzioni, sempre più spesso punte di diamante anche nelle migliori cucine stellate.

Le migliori selezioni online

Oggi tutti possono gustare latticini e formaggi della tradizione casearia meridionale: il web ha infatti contribuito ad accorciare le distanze, regalando agli appassionati la possibilità di assaporare prodotti altrimenti introvabili. Dalle forme dalla lunga stagionatura ai latticini; dai prodotti ottenuti da latte di capra alle specialità arricchite con erbe locali: non c’è limite alle varietà di formaggi disponibili online. E se per gustarli, fino a qualche tempo fa, era indispensabile recarsi sul territorio, oggi è possibile riceverli ovunque ci si trovi. Quando si tratta di formaggi del sud, le scelte più interessanti sono quelle disponibili sul sito di Sapori dei Sassi, un portale che ha fatto di qualità ed eccellenza i propri punti di forza. Tutte le proposte hanno infatti origine nei territori compresi tra Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; con un’attenzione particolare ai sapori della Lucania, che vede nella tradizione casearia il proprio fiore all’occhiello.



Il caciocavallo

Seguendo la tradizione lucana, Sapori dei Sassi offre un interessante percorso gastronomico alla scoperta del caciocavallo, formaggio a pasta filata tipico della Basilicata e della Calabria, che nelle proposte più diffuse assume la classica forma a pera. Sul portale, in particolare, sono presenti il classico caciocavallo lucano, prodotto dalla lavorazione del latte vaccino, e l’esclusivo caciocavallo podolico, ottenuto da latte di bovini dell’omonima razza, tutti allevati allo stato brado. Nasce così un prodotto dalla qualità eccellente e dal sapore inimitabile, derivato dal latte di animali, che si cibano esclusivamente di erbe dei territori incontaminati dell’Appennino meridionale. Variante esclusiva di questo formaggio è la manteca podolica lucana, una scamorza a pasta compatta e semi-fresca che al suo interno custodisce un cuore di burro.

Formaggi stagionati

I prodotti caseari del sud raggiungono la loro eccellenza nelle forme stagionate di formaggio di capra; Sapori dei Sassi ne propone una selezione esclusiva, disponibile nel gusto standard o accompagnata da erbe del territorio. Si parte dal caprino affinato nell’aglianico, che prima della stagionatura si arricchisce di sentori caratteristici con un’immersione nell’omonimo vino, fino alla Caciotta al gusto di Mirtillo Rosso, un formaggio ottenuto da latte caprino il cui sapore tenue è impreziosito dalla freschezza delle note fruttate. Spazio poi al formaggio caprino stagionato nelle vinacce di aglianico e alle caciottine aromatizzate, queste ultime disponibili in tre varianti a scelta, tra finocchietto selvatico, pistacchio lucano e tartufo nero estivo.

Latticini: mozzarella di bufala e non solo

Sapori dei Sassi pensa anche agli amanti dei formaggi freschi, proponendo un’accurata selezione di latticini della migliore tradizione lucana e pugliese. Accanto al classico Fior di latte, trovano spazio la treccia e i nodini, prodotti realizzati attraverso la medesima lavorazione della mozzarella, ma caratterizzati dalle loro particolari forme. Fiore all’occhiello della proposta, è invece la classica mozzarella di bufala, derivata da una ristretta produzione locale, che rifornisce la sola zona di Matera e pochi selezionatissimi ristoranti in tutta Italia; ma tra i formaggi freschi più esclusivi non manca sua maestà la burrata, un tripudio di sapori ottenuto da un’eccellente stracciatella, accuratamente racchiusa in un involucro di pasta filata.