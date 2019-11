Donna muore investita da un’auto sulla Trignina

Una donna è stata investita sulla SS650 Trignina allo svincolo tra Lentella e Fresagrandinaria. L'incidente si è verificato intorno alle ore 18 di oggi. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri e i sanitari del 118. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto ma sembrerebbe che la donna sia scesa dalla vettura su cui viaggiava con il compagno e, appena scesa, sia stata travolta da un’auto. Traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia.