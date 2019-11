'Cammini e Benessere – NWS', nuova realtà sportiva del Vastese

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Nel territorio costiero e interno del Vastese è presente una nuova realtà sportiva: Cammini e Benessere – Nordic Walking Sud”.

A comunicarlo è Stefano Suriani, animatore e istruttore del nuovo sodalizio, che si collega all’Asd Nordic Walking Sud, importante e blasonata realtà del sud Italia, operante e attiva da ben 6 anni nella promozione del nordic walking e dei cammini a lunga e media percorrenza.

“Il fine di questo nuovo gruppo – spiega Suriani, istruttore federale della Scuola Italiana di Nordic Walking e istruttore della Scuola Italiana di Camminata Sportiva – è la promozione e la pratica del nordic walking, della camminata sportiva, oltre che di tutte le attività, varie e plurime, legate alcammino in compagnia e a tutta la sfera del benessere fisico e non solo, adatta a tutti e a tutte le età. Verranno svolte oltre a lezioni e incontri dimostrativi, corsi base e allenamenti itineranti, passeggiate e cammini finalizzati alla scoperta e alla valorizzazione dei nostri territori. Sempre nella finalità del benessere verranno organizzati eventi, convegni, incontri e manifestazioni, tesi a promuovere il vivere sano”.

Per aderire al gruppo, aperto a tutti, per poter svolgere le attività proposte e per qualsiasi necessità di informazioni, è possibile contattare direttamente tramite chiamata diretta, sms oppure WhatsApp, Stefano Suriani al 3476238600, oppure tramite mail all’indirizzo camminiebenessere@gmail.com .