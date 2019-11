"La Bellezza (R)Esiste": domenica 17 novembre in programma "La forma dell'acqua"

Continua la rassegna cinematografica del Centro Culturale "Aldo Moro" di San Salvo, "La Bellezza (R)Esiste". Il secondo film in programma domenica 17 novembre è “LA FORMA DELL’ACQUA” di Guillermo del Toro.

L'amore è il filo conduttore della struggente favola dark "La Forma dell'acqua" di Guillermo del Toro. Una trama semplice ma emozionante e un finale toccante fanno del film un piccolo, imperdibile cult. "La forma dell'acqua - The Shape of Water" è stato uno dei grandi protagonisti degli Oscar 2018 conquistandone 4 (Miglior film, Miglior regista, Migliore scenografia e Migliore colonna sonora).

Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio sopravvive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. A rivelarle è Elisa. Condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli Stati Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire al suo Paese un futuro stellare, Strickland è deciso a tutto.

** domenica 17 novembre 2019 ore 18:00

** Spettacolo unico

** biglietto 5 euro