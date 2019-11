Sevel, Cobas: “Licenziato per la seconda volta, venerdì 15 novembre sciopero su tutti i turni”

Ancora un licenziamento politico alla FCA Plastics Unit di Atessa. Presa di mira il rappresentante sindacale della Confederazione COBAS, Cobas del Lavoro privato, nonché uno dei fondatori della omonima O.S.

Reintegrato dopo diverso tempo, su istanze dei legali da subito FCA ometteva di dar seguito alle disposizioni adottate dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano: ossia il ruolo da Super Visor, rendendogli la vita lavorativa difficoltosa . Nel più classico delle consuete misure punitive adottate in altri stabilimenti del Gruppo, con continui cambiamenti di mansioni, incarichi a dir poco umilianti e talvolta isolato da tutti. Ciò ha creato una certa instabilità nel lavoratore, recandogli una serie di problemi di salute che lo hanno reso inabile al lavoro, fino a quando nei giorni scorsi, sull’ennesima disposizione del medico competente, veniva adibito al turno di notte, nonostante le certificazioni di inidoneità dello specialista. Segnalato alla direzione del personale, il quale senza ulteriore richiamo gli trasmetteva la lettera di licenziamento.

Conosciamo benissimo tali atteggiamenti “addomesticare uno per educare gli altri”. A noi nuovi partigiani questo non spaventa. Abbiamo più volte dimostrato che la lotta paga. Abbiamo sempre stigmatizzato lo stile vigliacco di infierire su chi si ritiene più debole. Probabilmente la dirigenza aziendale pensa che con lo strumento del licenziamento si possano risolvere problemi aziendali altrimenti irrisolvibili! Ma non ci si può atteggiare a “padroni del mondo” quando non si è capaci neanche di realizzare i nuovi sviluppi delle auto elettriche (se non quelli già prodotti in America), ricorrendo alla fusione con PSA.

Pertanto, chiediamo il reintegro immediato del nostro rappresentante sindacale e che vengano applicate le disposizioni del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano.

​​​​​​​​