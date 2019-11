Come trovare i defunti al cimitero di San Salvo? La proposta dei cittadini

Persi tra le tombe del cimitero. Sarà capitato a chiunque di voler andare a porgere un saluto a una persona cara, un conoscente, un amico di vecchia data venuto a mancare, ma non si conosce il posto esatto in cui è stato sepolto all'interno del cimitero. Molti cittadini hanno segnalato alla nostra redazione le difficoltà e l'imbarazzo di dover cercare tra i viali le tombe dei defunti, a volte senza risultato. Un disagio riscontrato, in particolar modo, proprio in occasione delle recenti festività dei Santi e della commemorazione dei defunti.

Il suggerimento è quello di adottare, da parte del Comune di San Salvo, una app di ricerca on-line delle sepolture, già in uso in molte altre città italiane. Il servizio prevede una mappatura del cimitero e di inserimenti dei nomi di tutti i defunti in un data base associandoli al luogo di sepoltura ed al tipo di monumento.

Si accede al servizio on line dal sito del Comune con mappe interattive in cui vengono segnalati i monumenti funebri ed anche i punti acqua per riempire gli annaffiatoi, e si può anche sapere quali tombe sono libere. Tra le altre funzioni è possibile conoscere il luogo e l'ora dei funerali.