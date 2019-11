Al via dal 25 novembre il nuovo corso per pizzaiolo di Confcommercio

La Confcommercio Pescara, in considerazione del successo ottenuto alle precedenti edizioni, delle innumerevoli richieste ricevute e delle tante opportunità di lavoro in un settore dinamico e in continua crescita, riapre le porte alla scuola per pizzaiolo.

Dal 25 novembre prossimo, con il nuovo corso per pizzaiolo, sarà possibile apprendere tutti i segreti della pizza, mediante un percorso formativo di circa cinquanta ore articolato su dieci lezioni, comprendente una gara finale fra i corsisti.

E’ un importante opportunità per affacciarsi in un settore che, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, può dare a tutti un’ottima possibilità di sbocco professionale.

Il corso sarà tenuto dal docente Giampiero DI Biase, pizzaiolo professionista. Il costo del corso è di Euro 550,00 (Iva inclusa),comprendente tutte le dispense del corso ed i materiali per le prove pratiche

Le lezioni teoriche e pratiche, si svolgeranno in apposite aule attrezzate presso l’azienda FARCO GRANDI IMPIANTI sita in Città Sant’Angelo (PE).

Il programma delle lezioni: