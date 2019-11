San Salvo, la salute inizia con la prevenzione: incontri con gli specialisti

Il Comune di San Salvo organizza in collaborazione con il laboratorio La Salute due incontri informativi con un medico specialista "Conoscere per prevenire" presso il Centro diurno anziani "E. Sparvieri" per richiamare l’attenzione sulla prevenzione.

Il primo è in programma venerdì 15 novembre alle ore 17:00 sulla cardiologia con il dottor Evandro Tascione.

Il secondo si terrà l'11 dicembre alle ore 17:00 sull'Urologia e l'Andrologia con il dottor Giovanni Di Pietro.