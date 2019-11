Efficientamento energetico delle scuole e del municipio di Montenero: lavori per 70mila euro

Novità in vista per l'efficientamento energetico delle scuole e del Municipio di Montenero di Bisaccia.

L'Amministrazione comunale ha infatti beneficiato di fondi dedicati ai comuni, grazie al cosiddetto Decreto Crescita, finalizzati alla realizzazione di una o più opere pubbliche di cui all'art. 30 comma 3 del decreto stesso, nel quale sono elencate azioni dedicate all'efficientamento energetico e allo sviluppo territoriale sostenibile.

"Grazie al Decreto Crescita - dichiara il sindaco Nicola Travaglini - che mette a disposizione dei comuni con popolazione tra i cinquemila e i diecimila abitanti un contributo pari a 70.000 euro, stiamo intervenendo per migliorare l'efficienza energetica degli edifici scolastici locali e del nostro Municipio.

Nello specifico, per ciò che riguarda le scuole sono in corso di sostituzione gli attuali impianti di illuminazione interna con nuovi apparati a tecnologia Led, mentre all'interno della casa comunale andremo a sostituire gli attuali impianti di climatizzazione con apparecchiature a pompa di calore, in grado di mitigare notevolmente la spesa energetica, contribuendo inoltre ad abbassare le emissioni di CO2.



Approfitto dell'occasione per rassicurare anche una consigliera comunale di minoranza che nei giorni scorsi ha lanciato un appello alla nostra Amministrazione, affinché si prodigasse per presentare domanda al Miur, al fine di usufruire dei finanziamenti dedicati alla verifica della situazione dei solai e dei soffitti nelle scuole; a tal proposito informo che il nostro Comune ha già provveduto, con immediatezza, a inoltrare la propria candidatura per il finanziamento dedicato alle indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti di edifici scolastici, in data 07 novembre 2019. Come avvenuto in passato, se la consigliera avesse chiesto informazioni preventive ai nostri uffici, avrebbe risparmiato tempo e fatica per scrivere una lettera e un comunicato stampa inutili.

Con questi interventi - conclude Travaglini - confermiamo il nostro impegno per l'ambiente e proseguiamo il nostro cammino amministrativo dedicando la massima attenzione agli edifici scolastici".