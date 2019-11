Alunni del ‘Mattioli’ al cinema in diretta satellitare con Roberto Saviano

Settanta studenti dell’Istituto Mattioli di San Salvo hanno partecipato presso il cinema CiakCity di Lanciano alla proiezione del film 'La paranza dei bambini' e al dibattito che ne è seguito, in diretta satellitare, con il regista Claudio Giovannesi e con Roberto Saviano, scrittore, giornalista e sceneggiatore del film.

La pellicola, vincitrice dell'Orso d'oro al festival del cinema di Berlino per la sceneggiatura, racconta il rapporto tra adolescenza e vita criminale: l’impossibilità di vivere i sentimenti più importanti dell’adolescenza, l’amore e l’amicizia, nell’esperienza del crimine.

Se la consuetudine criminale è alla base della presenza di gruppi criminali, le 'paranze' appunto, di giovanissimi a Napoli e in altre metropoli di ogni latitudine, è vero anche che l'adolescenza distrutta dalla fame di potere e soldi è un tratto comune di tutte le periferie del mondo.

E questo accade essenzialmente perché l'uso della violenza senza alcun fine è la risposta al vuoto. Ad un vuoto che è pressoché totale, che non è solo percepibile, ma anche tangibile. Non c'è sistema, non c'è attenzione. Non c'è Stato in nessuna delle forme sotto cui lo conosciamo, partendo dal presupposto che arresti e repressione non sono la soluzione. E questo significa che dopo la scuola (per chi di loro ci va), si sta in strada senza far nulla. Si sta in strada e si sperimenta il senso di abbandono.

Ed è proprio da qui che bisogna ripartire: innanzitutto dalla cura delle persone, dall'istruzione e dalla cultura della legalità.

'Dove c’è educazione si rinuncia alla violenza, dove c’è vuoto di cultura c’è violenza.' (Roberto Saviano)