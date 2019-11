Mareggiate, Magnacca: “Il governo stanzi fondi per l’Abruzzo”

“Il governo nazionale si prenda carico dei danni subiti per le mareggiate dall’Abruzzo. Per questo affiancheremo il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsillio nel chiedere al premier Giuseppe Conte lo stanziamento di fondi anche per la nostra regione perché la situazione è altrettanto grave tanto da mettere in ginocchio le nostre aziende che vivono di turismo, per buona parte a conduzione familiare”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e neo consigliere nazionale dell’Anci.

“L’ondata di maltempo e le mareggiate di questi ultimi giorni – aggiunge il sindaco Magnacca – hanno devastato gran parte della costa abruzzese procurando danni agli stabilimenti balneari e alla viabilità. Occorre affrontare in modo tempestivo e risolutivo un problema avvertito sia dagli operatori del settore turistico e sia dalle comunità locali”.

Il sindaco ribadisce che i danni subiti dall’Abruzzo “sono un’emergenza nazionale al pari delle altre regioni italiane manifestando vicinanza e solidarietà per le altre regioni colpite dal maltempo, una battaglia che deve essere portata avanti anche dall’Anci pertanto chiediamo al presidente nazionale Antonio Decaro e al presidente Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto si faccia parte attiva nel sostenere la nostra regione”.