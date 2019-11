Compie due anni di attività il Club Margherita di San Salvo, costituito dalla psicologa Margherita Riggi per chi ha problemi di dipendenze da alcool e da gioco e per i loro familiari. "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto", afferma Margherita, "Ora ci siamo trasformati in CEF cioè Club di Ecologia Familiare e ci occupiamo di tutte le fragilità umane, non solo quelle legate all'alcool e al gioco d'azzardo. Un ringraziamento particolare va a don Raimondo e a don Gianfranco per averci aiutato e messo a disposizione le sedi. Collaboreremo con le scuole a scopo preventivo".

Il Club Margherita è gemellato con il CEF di Vasto "Anima" della dottoressa Amina di Fonzo e "Auxilium" della dottoressa Valentina Vergalito.

Il servizio è completamente gratuito ed è attivo ogni mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21 presso la sala parrocchiale San Giuseppe in via Trignina, 36.