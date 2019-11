Ponte Sente, accordo per accelerare la fase di progettazione e l'inizio dei lavori

Una convenzione tra Provincia di Isernia e Anas per facilitare e accelerare la fase di progettazione e l'inizio dei lavori indispensabili a riaprire il viadotto Sente-Longo che collega il Molise all'Abruzzo. È quanto emerso al termine del tavolo tecnico di ieri pomeriggio al Ministero delle Infrastrutture al quale hanno partecipato il parlamentare molisano Antonio Federico (M5s), la collega Carmela Grippa e Andrea Greco, capogruppo del M5s al Consiglio regionale del Molise.

Presenti il viceministro Giancarlo Cancelleri, i rappresentanti di Regione Molise, Provincia di Isernia, Anas, Provveditorato alle Opere pubbliche e i progettisti. "Anas - fa sapere Federico - prenderà in carico gli interventi e, una volta riaperto il ponte, avrà anche la gestione del viadotto e della strada che collega le due regioni. È la soluzione da sempre auspicata dal M5s - conclude - per garantire una degna viabilità a migliaia di cittadini in piena zona montana".