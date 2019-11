La campagna del tartufo è nel pieno delle attività

La campagna di raccolta dei tartufi è ad oggi nel pieno delle attività ( aperta 1 ottobre). In tutto l’Abruzzo e Molise sono tantissimi gli appassionati che si recano, accompagnati dai loro amici a quattro zampe, nelle campagne e nei boschi alla ricerca del pregiato tuberaceo. Gli chef e i palati fini troveranno modo di adoperare l’ingrediente per poterlo assaporare in varie ricette e specialità culinarie.

nella foto Donato Cappella, di origini molisane, che ha trovato un tartufo bianco da oltre 300gr, un peso importante considerando che l'annata non è prevista tra le migliori.