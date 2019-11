Domenica i Lions e la Croce Rossa per la giornata mondiale contro diabete

Domenica 17 giornata del diabete a San Salvo

Il 14 Novembre si è celebrata la Giornata mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation (IDF) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in risposta all’aumento delle diagnosi di questa malattia: un’occasione importante per sensibilizzare ed educare alla prevenzione del diabete e alla sua buona gestione.

Anche San Salvo grazie al Lions Club e la Croce Rossa scende in campo con informazioni e controlli gratuiti della glicemia.

Appuntamento in piazza papa Giovanni XXIII domenica 17 novembre dalle ore 10:00 alle 13:00.

Evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Diabetici del comprensorio vastese e la farmacia Di Croce.

Per il controllo glicemico il dott. Giuseppe Quincii consiglia di presentarsi a digiuno

Lions Club san Salvo e Croce Rossa