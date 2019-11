E' stato attivato in maniera intermittente il semaforo che insiste nell'incrocio di Via del Mare con Via Madonna delle Grazie a causa della rottura di una scheda dell'impianto. L'Ufficio Manutenzione ha provveduto a ordinare il pezzo di ricambio. In attesa dei tempi tecnici della riparazione si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione nell'attraversamento stradale. Grazie per la collaborazione.