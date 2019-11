Associazione “Luca c’è”: seconda donazione al reparto di pediatria oncologica

Seconda donazione al reparto di pediatria oncologica della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per l'Associazione "Luca c'è" di Montenero di Bisaccia formata da un gruppo di ragazzi che, l'ultima settimana di giugno, organizza un festival dedicato alla musica, una passione che caratterizzava Luca D'Aulerio, proprietraio dell'impresa DL acoustic di service, audio, illuminazione e video per eventi, venuto tragicamente a mancare in un incidente stradale il 30 giugno 2017.

“Un anno diverso ed un po’ speciale”, afferma l’associazione, “Noi tutti aspettavamo questo giorno con estrema voglia. Oggi, ci hanno portato a contatto con quegli eroi che lottano per la vita tutti i giorni; ci hanno accolto con un amore vero e nuovamente ci hanno ringraziato per questo secondo nostro gesto verso questo reparto con un valore inestimabile.

Questo è un progetto che durerà per sempre ed ogni anno noi saremo pronti ad aiutare il prossimo: in fondo è il nostro grande obiettivo”.