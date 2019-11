I giovani della Banda Di Furci in concerto per Natale

In questi mesi i giovani della Banda di Furci stanno preparando lo spettacolo di Natale. Sono ragazzi che frequentano la scuola di musica dell'associazione "Amici Della Musica" di Furci. Un concerto di Natale e' sempre bello da ascoltare dal vivo. Saranno da comunicare data, ora e luogo dell'evento. Il concerto di Natale sara' diretto dai maestri Luca Riccione e Gianmarco Daniele. Evento da non perdere per tutti i Furcesi e non.