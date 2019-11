Alla Clinica oncologica di Chieti si preparano gli addobbi di Natale

Brillerà di più il Natale all’ospedale di Chieti. Perché a illuminarlo saranno gli addobbi della Clinica oncologica realizzati da pazienti, familiari e operatori. Da alcuni giorni il Laboratorio artistico interno all’unità operativa diretta da Clara Natoli è in piena attività con i tavoli da lavoro pieni di stoffe, nastri, colla, colori, sfere trasparenti, gomitoli di lana e tutti i materiali utili per vestire a festa i corridoi, la sala d’attesa, gli ambulatori. La produzione è in fase avanzata perché sono già comparsi nel Laboratorio campanelle, stelle, alberelli, angioletti, cuoricini e altra oggettistica suggerita dalla fantasia. I materiali a disposizione sono davvero tanti, tutti donati, e si può dare libero sfogo alla creatività.

«Sarebbe davvero riduttivo attribuire a quest’attività il solo significato di occupare il tempo che i malati e gli accompagnatori passano in reparto - sottolinea la psiconcologa Anna Di Profio -. E’ importante, invece, sottolinearne la valenza terapeutica, perché il lavoro modifica l’attesa e la trasforma da ansiogena in creativa e sviluppa il senso di condivisione. I percorsi dei malati oncologici sono lunghi, com’è noto, e sviluppare un’attività insieme aiuta a fare gruppo, a sentirsi parte di una comunità solidale. Sotto il profilo psicologico è una strategia efficace».

L’appuntamento è per lunedì 9 dicembre con l’accensione dell’albero e l’inaugurazione della sala d’attesa addobbata.