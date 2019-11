Montenero, al via i lavori di riqualificazione del parco giochi nella zona “Belvedere”

L'Amministrazione comunale informa che nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre, inizieranno i lavori di riqualificazione del parco giochi per bambini nella zona "Belvedere", in Piazza della Libertà. L'area sarà quindi transennata e interdetta all'attività ludica dei bimbi fino al completamento dei lavori di rimozione dei vecchi giochi e al posizionamento della nuova pavimentazione e delle nuove attrezzature.

Spiace constatare che la scorsa notte qualcuno abbia compiuto atti vandalici in un'area della villa comunale, oltre che sui giochi per bambini presenti nell'area "Belvedere"; si tratta di gesti inqualificabili, che denotano non soltanto lo scarso senso civico, ma anche la completa assenza di rispetto verso il prossimo e verso i più piccoli. Per questo motivo l'Amministrazione comunale sporgerà denuncia, sperando che le Forze dell'Ordine riescano a rintracciare al più presto l'autore, o gli autori, di questi gesti indegni di un paese civile e che colpiscono immotivatamente la parte sana di questo paese, che per fortuna è la stragrande maggioranza.