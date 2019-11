Carenze igienico-sanitarie: i Nas chiudono la cucina dell'ospedale 'San Pio'

Evidenziate carenze igienico-sanitarie nell'ispezione compiuta dai Carabinieri del Nas: è per questo che è stata chiusa la cucina dell'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto.

L'uso dei locali, che già l'anno scorso erano balzati agli onori della cronaca per una fuga di gas, non è continuativo, dal momento che i pasti serviti nei reparti provengono dal servizio esternalizzato che li provvede a preparare nei propri locali, tranne in alcune circostanze.