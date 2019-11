“La via del futuro”, sabato in Abruzzo il Ministro Giuseppe Provenzano

Sabato 23 novembre, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano sarà in Abruzzo per partecipare alla serie di incontri “La via del futuro. Il corridoio Tirreno – Adriatico: sviluppo, lavoro, opportunità”, organizzata dal Pd Abruzzo. Prevista anche la presenza del Consigliere regionale e Capogruppo del Pd in Regione, Silvio Paolucci e gli amministratori locali.

Tre gli incontri previsti: alle 9.30 appuntamento con le amministratrici e gli amministratori locali abruzzesi a Chieti, presso la Sala consiliare della Provincia in Corso Marrucino 97;

alle 13 a Pescara l’incontro “Giovani e talenti per il Mezzogiorno” presso Spazio 010 in via dei Peligni 93;

alle 15.30 a Celano l’incontro “Trasversalità e zone economiche speciali”, alla Sala Consiliare del Comune in piazza IV Novembre 1.

“Nei tre incontri con il ministro Provenzano– spiega il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina– affronteremo temi e questioni che rappresentano opportunità, di sviluppo e di lavoro, per la nostra regione. A Chieti la l’irrinunciabilità di una amministrazione virtuosa, dinamica, propositiva; a Pescara la necessità di promuovere il talento e le iniziative dei giovani, come antidoto al rischio di un Mezzogiorno che ristagna e si spopola; a Celano l’assoluta priorità costituita dalle opportunità che derivano dal posizionamento geografico dell’Abruzzo, la prossimità alla capitale e il ruolo di cerniera del corridoio europeo che va da Barcellona alla Croazia. Questo posizionamento va tradotto in infrastrutture, traffici, scambi. In breve: sviluppo”.

La visita e il dialogo diretto con Provenzano seguono quelli di altri rappresentanti di primo piano del governo, della maggioranza parlamentare, del Pd, organizzati nell’ambito di iniziative del Pd Abruzzo nei quattro mesi e mezzo di segreteria di Michele Fina. Tra questi il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut, la presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio Valeria Valente, i componenti della segreteria nazionale Pd Nicola Oddati, Marina Sereni, Roberta Pinotti, Stefano Vaccari.​ Si aggiunge a questi l’incontro di sabato 9 novembre a Pescara con il sottosegretario Gianluca Castaldi.

“Ci interessa che la presenza e l’attenzione siano costanti – spiega Fina – e che chi viene qui esamini i nostri problemi, le nostre necessità, e le nostre proposte. Il rischio di isolamento dell’Abruzzo si spezza con il dialogo e l’apertura delle idee”.