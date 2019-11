Un grazie di cuore alla parrocchia di San Nicola-Vescovo per la vicinanza in questo momento non proprio bello per me.Siete ragazzi molto affettuosi e sorridenti.Io con voi sono un fratello ed un amico sincero.Noi tutti siamo carne ed ossa di Gesu' Cristo nostro Padre e Salvatore.Insieme stiamo superando tutti i momenti belli e meno belli.Un grazie speciale e sincero va a don Beniamino Di Renzo per la vicinanza a noi tutti.Siete la mia forza e il mio sostegno per tutto quello che faccio anche nel mio lavoro di giornalista che voi tutti ogni mattina aprite San Salvo.net e leggete tutti i miei articoli.

Grazie ancora di cuore a voi tutti.