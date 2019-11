San Salvo, il 23 novembre flash mob itinerante contro la violenza sulle donne

Si terrà sabato 23 novembre il flash mov itinerante “L’indifferenza uccide, stai al nostro fianco contro la violenza sulle donne”. L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Salvo, l’associazione Dafne, l’Istituto superiore ‘Mattioli’, lo sportello antiviolenza Frida e L’Arte del Saper Fare con la collaboraIone di Ilaria Napoleone e Paolo Viaggi della scuola di tango argentino Centro Danza Etoile.

Il programma prevede la partenza alle ore 16:00 dal bar ‘Casina delle rose’ in via Roma per arrivare in piazza Papa Giovanni XXIII.

La cittadinanza è invitata a partecipare.