Si ferisce con un gioco all villa comunale di San Salvo, bambino soccorso in eliambulanza

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi alla villa comunale di San Salvo in cui è rimasto coinvolto un bambino di 10 anni che pare sia rimasto incastrato in uno dei giochi inclusivi presenti. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il bambino che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Chieti. Sul posto i carabinieri della locale stazione di San Salvo, la Polizia Municipale e i sanitari del 118.

Il gioco è ora stato messo sotto sequestro e transennato.