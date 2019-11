Spettacolo musicale pro Alzheimer il 6 dicembre all'auditorium San Paolo di Vasto

Si terrà nella giornata di VENERDI' 6 DICEMBRE alle ore 21,00 presso l'AUDITORIUM SAN PAOLO di Vasto la rassegna di musica e danza CreativaMente, a cura dell'Associazione vastese Un Buco Nel Tetto Onlus di Luciana Salvatorelli e Roberto Colanzi, che da anni si occupa nel di iniziative sociali volte al miglioramento della vita dei più deboli.

L'incasso della serata sarà devoluto all'Associazione AVI Alzheimer Vasto Italia. Il costo del biglietto è di 10 euro ed é già in prevendita presso il Bar Mirò di Vasto (P.zza L.V.Pudente).



La presidente dell'AVI Maria Teresa del Gesso ci ha raccontato:

"La demenza di Alzheimer si manifesta lentamente partendo da lievi problemi di memoria, fino a riportare danni irreversibili ai tessuti cerebrali. La tempistica può variare da persona a persona. Nel corso della malattia i deficit cognitivi portano il paziente ad avere gravi perdite di memoria, a ripetere sempre le stesse domande, a non avere più il senso del tempo e dello spazio, a non riuscire ad espletare i bisogni più elementari, ad avere disorientamenti improvvisi, a non riuscire più neanche a mangiare. L’Associazione AVI Alzheimer Vasto Italia si occupa di aiutare i malati affetti dal morbo e di supportare le loro famiglie. Perché la malattia di Alzheimer viene definita la malattia delle due facce: ad essere interessato infatti è tutto il nucleo familiare che si fa carico di tutti i bisogni della persona. Ringraziamo vivamente Luciana e Roberto del Buco Nel tetto per l'aiuto e per aver creato questa sinergia".



Oltre alla musica ci sarà spazio anche per la danza con la partecipazione degli alunni della Academy Danza&Danza di Vasto.



Tra il primo e secondo tempo interverranno la dott.ssa Claudia Sacchet del reparto di Geriatria dell'Ospedale San Pio di Vasto, la Presidente Dott.ssa Maria Teresa Del Gesso, l'Avv. Maria Molino e l'Arte Terapeuta Francesca Giangiacomo e la Psicologa Evelyn Di Santo. Loro parleranno di come affrontare meglio questa patologia, dalla scoperta della malattia fino al decorso ultimo finale, da come gestire lo stress fino alla formazione dei caregiver di famiglia.

Il Cast degli artisti che si esibiranno prevede:

Piccola Underground Orchestra (Folk, Pop, Rock)

Lpdm (Musica italia)

Nicola Cedro (Show)

Taverna (PINK FLOYD SHOW scenografia del Muro) col vocalist degli Eclipse Pink Floyd Tribute Francesco Marchesani.

Contrada Le Luci di Andrea Ianez

Ted (Teodoro Vinciguerra) che presenterà il suo cd indeito TERRA MAYDAY.

Bruno Di Domenico (cover Battiato)

Acustic Vibes (pop & blues acustico)

Nicoletta Lanza & Luigi Presenza (Duo pop/rock)

Main sponsor della manifestazione Banca Mediolanum di Vasto.

Tutta la cittadinanza é invitata a partecipare.