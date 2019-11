Sequestrati centinaia di abiti e accessori contraffatti diretti in Abruzzo

I carabinieri di Sesto Campano (Isernia) hanno sequestrato centinaia di capi d'abbigliamento con marchio contraffatto destinato all'Abruzzo: erano stipati nell'auto di un 43enne napoletano denunciato per il reato specifico. L'uomo è stato fermato a un posto di blocco sulla Statale 85 per controlli di routine. I militari hanno trovato abiti, borse e giacconi con marchi contraffatti quali "Prada", "Gucci", "Stone Island" e "Harmont e Blaine" per un valore di circa 3.000 euro.