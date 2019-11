Cupello, nella Giornata dell’Albero borracce in alluminio per gli studenti

“La nostra Amministrazione comunale ha scelto, non solo per un alto significato simbolico, la giornata dell'Albero per consegnare alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Cupello le borracce di alluminio. Un gesto, un semplice gesto, ma di grande attenzione per far sì che la sensibilizzazione ambientale cominci dai ragazzi, la nostra speranza. L'iniziativa, realizzata grazie al contributo decisivo della Stogit, nei prossimi giorni, verrà estesa anche alla Scuola paritaria. È stato bello riscontrare l'entusiasmo dei giovani. A loro affidiamo il cambiamento vero, non quello spesso propagandato e non realizzato dagli adulti” conclude la nota dell’amministrazione comunale di Cupello.