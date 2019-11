Il dehor fa discutere, parere discordante tra i cittadini e perplessità

Molte le segnalazioni, arrivate in redazione, riguardanti il dehor recentemente installato da una caffetteria del centro, in piazza Papa Giovanni XIII. Il privato ha ottenuto le relative autorizzazioni, tuttavia sono in molti ad avanzare perplessità circa la opportunità di una occupazione particolarmente invasiva del suolo pubblico e in particolare del marciapiede peraltro non offrendo sbocco ad una rampa per disabili. altra questione è legata al discutibile impatto architettonico.

D'altro canto è vero che l'area attualmente è completamente pedonale. La nascita di nuovi servizi è comunque sempre auspicabile e il centro storico mai come adesso ha bisogno di nuove iniziative che possano rivitalizzarlo.