Buon compleanno maestro Alfredo Bucciantonio

Un compleanno speciale per il maestro Alfredo Bucciantonio ieri sera per i suoi 80 anni. Gli ex alunni del 1972 hanno fatto irruzione in casa sua per festeggiare insieme l’importante traguardo.

“Gli anni passano e lasciano il segno, non solo nel nostro corpo ma anche nel cuore che ogni giorno si arricchisce di cose nuove, di nuove esperienze. Sei stato per noi non solo maestro di scuola, ma anche maestro di vita. Con la tua guida saggia e sicura noi siamo diventati grandi, e ogni tuo insegnamento ci ha arricchito rendendoci persone migliori. Nel giorno del tuo compleanno vogliamo augurarti, oltre tutto il bene possibile, che tu possa avere sempre il sorriso, il coraggio e la saggezza, ma soprattutto che non ti manchi mai l’amore che guida tutte le cose”.

Buon compleanno maestro da Alberta, Angelo, Almerindo, Claudio, Giuseppina, Maria, Maria Rossi, Michelina, Mirella, Nicola, Santa, Similiana, Stefania e Vincenzo.