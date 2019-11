Frana di Petacciato: dal Ministero 34milioni di euro

Stanziati dal Ministero dell'Ambiente 34 milioni di euro per la frana di Petacciato, tra le più rilevanti d'Europa. La conferma arriva dal deputato molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico.

Il parlamentare sottolinea l'importanza dei fondi previsti dal Ministro Sergio Costa per gli interventi sul dissesto in Italia.

In Molise arriveranno 49.533.678 euro a beneficio di 25 comuni. Secondo Federico si tratta del: "Secondo stanziamento più imponente d'Italia per regione, a conferma di come il Governo abbia compreso l'importanza delle frane nella nostra regione".

Per l'altro imponente movimento franoso del territorio, quello di Civitacampomarano (Campobasso) andranno 8.191.000 euro, il paese "gioiello" fortemente a rischio.

Tutti gli interventi previsti riguardano la sistemazione di versanti franosi, il consolidamento e la difesa idraulica, il ripascimento e la difesa delle aree costiere, la messa in sicurezza di centri abitati.

Per la sistemazione del Borgo Antico di Campomarino sono stati previsti 2.000.000 euro così come a Montenero di Bisaccia.

Per il centro abitato di Santa Croce di Magliano 1 milione e 20 mila euro.