Allerta meteo in Abruzzo: previsti temporali, vento e mareggiate

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 19111.

Dal pomeriggio di oggi, sabato 23 novembre 2019, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte, sulla Sicilia, in estensione nel corso della prossima notte a Calabria, Basilicata e Puglia e, dalla mattinata di domani, domenica 24 novembre 2019, ai settori adriatici di Molise, Abruzzo e Marche.

Mareggiate lungo le coste esposte, più intense sui settori ionici.

Dalla serata di oggi, sabato 23 novembre 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione nel corso della prossima notte a Campania e Calabria e, dalla mattinata di domani, domenica 24 novembre 2019, a Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.