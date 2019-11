A San Salvo flash mob itinerante “L’indifferenza uccide”, tutti uniti contro la violenza sulle donne

Flash mob itinerante organizzato dal Comune di San Salvo con lo slogan: “L’indifferenza uccide. Stai al nostro fianco contro la violenza sulle donne”.Un'iniziativa dell’assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con lo sportello antiviolenza Frida, l’associazione Dafne, l’Istituto superiore “Raffaele Mattioli”, la scuola secondaria inferiore “Salvo D’Acquisto” e la Pro Loco San Salvo con l’Arte del Saper Fare.

“Il Comune di San Salvo è particolarmente attivo anche nel silenzio – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – nel sostenere attività a sostegno delle donne come lo sportello antiviolenza per una questione che riguarda tutti. Non è una questione solo femminile ma un tema cruciale di cui le donne e soprattutto gli uomini si devono far carico perché le statistiche ci consegnano un quadro drammatico. La discriminazione è già violenza; dobbiamo lottare tutti assieme, uomini e donne, per sconfiggere un male ancora radicato nella società”.