Torna a riunirsi il consiglio comunale a San Salvo

È stata convocata dal presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, una nuova seduta di Consiglio comunale in sessione straordinaria per lunedì 25 novembre 2019 alle ore 15.00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per martedì 26 novembre 2019 alle stessa ora.

Tre gli argomenti del giorno che verranno trattati:

1. Mozione;

2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

3. Permuta e alienazione di porzione di terreno adiacente via Bachelet/via Grasceta - ditta Menna Giuseppe: provvedimenti.