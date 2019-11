Nasce Assimpresa Chieti-Pescara, una nuova sfida per valorizzare le piccole e medie imprese abruzzesi

Promuovere la ripresa del nostro sistema produttivo, attraverso l’attivazione di nuovi strumenti economici, finanziari e gestionali, oltre allo scambio delle conoscenze e delle esperienze. Questi i temi affrontati nel corso della cena di presentazione di Assimpresa Chieti-Pescara, in programma ieri, giovedì 21 novembre, allo stabilimento balneare Nettuno Beach Club di Pescara. Circa cento presenze, tra professionisti e imprenditori, tra questi il Presidente nazionale, Antonio Fortuna, il Presidente di Assimpresa Lombardia, Maurizio Branchicella e il Presidente di Assimpresa Chieti - Pescara, Ernesto Petricca.

Assimpresa rappresenta, a livello nazionale, oltre 430mila partite Iva ed è in assoluto la prima associazione datoriale di tipo trasversale che raccoglie tutte le componenti settoriali: industria, commercio, agricoltura, artigianato e libera professione. Da 20 anni ormai offre supporto e promozione all'attività imprenditoriale, diffonde i valori e difende i diritti dell'impresa.

Nel corso della serata, alla presenza di un centinaio di ospiti tra imprenditori e professionisti, sono stati illustrati i punti cardine e gli scopi che l'associazione si propone di portare avanti come quello di creare un 'community service', cioè la piattaforma abruzzese più importante che coniughi il sapere dei professionisti e l'agire efficace degli imprenditori a beneficio della comunità e delle sue istituzioni. Inoltre, trovare soluzioni innovative e pratiche per generare nuove economie nell'attività d'impresa, il cosiddetto 'cost saving' ed essere il punto di riferimento per le istituzioni locali e regionali creando allo stesso tempo interconnessioni con le regioni italiane più evolute in termini di progetti, finanziamenti e strumenti innovativi.

“Assimpresa ha delle enormi potenzialità di sviluppo per l’imprenditoria locale e il rilancio del territorio”, afferma il Presidente della sede territoriale, Ernesto Petricca, “Una nuova fase per la nostra organizzazione, un’ottima occasione per aprire nuovi scenari in grado di superare le notevoli difficoltà vissute giornalmente dal mondo delle partite iva”, continua, “Il vantaggio competitivo per un’impresa, qualunque essa sia, nasce dalla gestione ottimale di una serie di conoscenze e professionalità, portate da coloro che all’interno o all’esterno del sistema possono dare valore aggiunto e contributi concreti, questo sarà il vero fattore di successo”.

“Nasce a Pescara una nuova territoriale e vista la folta e interessata presenza alla serata è lecito attendersi grandi risultati” afferma il Presidente Assimpresa Antonio Fortuna “negli ultimi anni la formula Assimpresa sta avendo un grosso successo su tutto il territorio nazionale, c’è bisogno di sinergia, di scambio di conoscenze e di esperienze e noi siamo pronti ad essere protagonisti in questo senso”

“Assimpresa nasce per dare un contributo importante agli operatori economici e fare sinergia tra diversi territori è uno dei punti cardini dello sviluppo associativo, la mia presenza testimonia proprio l’importanza e il valore che per noi riveste il concetto di rete” queste infine le parole del Presidente Assimpresa Lombardia Maurizio Branchicella.