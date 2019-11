"Grazie di cuore ai ragazzi della comunità Alidoro di San Salvo"

Cari ragazzi vi voglio ringraziarvi di vero cuore per l'affetto e la vicinanza per questo momento non proprio bello e felice per me.Siete ragazzi meravigliosi e insieme stiamo facendo bellissime iniziative che riempiono il cuore di ogniuno di noi di gioia e felicita'.Vi abbraccio forte cari ragazzi.Vi porto sempre con me nel mio cuore.Un grazie speciale anche agli educatori meravigliosi che anche voi giorno dopo giorno mi sostenete in tutto quello che faccio anche nel mio lavoro di giornalista.La parrocchia di San Nicola e' felice di avervi accanto sempre.