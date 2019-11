Torneranno regolarmente in funzione mercoledì prossimo 27 novembre gli impianti semaforici di via Madonna delle Grazie e via Duca degli Abruzzi. La ditta Cts di Perugia provvederà alla sistemazione dei due semafori con l'installazione di nuovi corpi illuminanti. Ne dà notizia l'assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis.